СМИ узнали о переписке организатора терактов в Париже со своей поклонницей

Главный подозреваемый в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года Салах Абдеслам, который около пяти месяцев находится в тюрьме строгого режима, переписывается с неизвестной женщиной

Текст письма Абдеслама оказался в распоряжении газеты Libération, которая опубликует выдержки из него в пятничном номере.





По данным издания, на имя Абдеслама в тюрьму приходит большой объем корреспонденции, однако заключенный ответил лишь одной женщине, последнее письмо от которой было адресовано из почтового отделения в департаменте Кот-д'Ор.





"Я интересуюсь мотивами твоего поступка, чтобы быть уверенным, что ты любишь меня не как "звезду или идола", поскольку я получаю такие письма, но не одобряю их – ведь единственный, кто заслуживает быть объектом поклонения, – это Аллах", — цитирует агентство письмо Абдеслама, отмечая, что его текст содержит многочисленные орфографические ошибки.





Салах Абдеслам был задержан 18 марта в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек в ходе спецоперации. После экстрадиции из Бельгии во Францию 27 апреля Абдеслам содержится в одиночной камере тюрьмы Флери-Мерожи (столичный регион) под круглосуточным видеонаблюдением.





Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.