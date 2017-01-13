Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции

Этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.





Итак, наступление Старого Нового года отмечают с 13 на 14 января, считается, что эта дата соответствует юлианскому календарю или так называемому «старому стилю». Поэтому в 2017 году Старый Новый год наступит в полночь 14 января.





Отметим, что праздник отмечают в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Абхазии, Румынии и Черногории. Продолжают его праздновать в Молдове, Армении, Грузии, а также в славянских православных странах — Черногории, Сербии, Македонии, Боснии. Удивительно, но старый Новый год по юлианскому календарю отмечают и в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии, где народ в XVII — XVIII веках крайне отрицательно воспринял переход на григорианский календарь. Например, жители кантона Аппенцель, не принявшие реформу Папы Римского Григория, до сих пор отмечают праздник Нового года в ночь с 13 на 14 января.





История празднования Старого Нового года





Новый год в начали праздновать первого января при Петре Первом, с 1700 года. В то время в европейских странах еще действовал юлианский календарь, введенный еще до нашей эры римским императором Юлием Цезарем. Начало года отсчитывали, как и сейчас, с 1 января, но из-за неточности календаря накапливалось отставание в один день каждые 128 лет, и с каждым веком календарь становился всё менее точным.





Позже в Европе стали жить по григорианскому календарю, где были предусмотрены високосные годы, последние две цифры которых без остатка делились на четыре. В високосные годы был предусмотрен дополнительный день в феврале — 29 февраля, что позволило сделать календарь если не идеальным, то, во всяком случае, гораздо более точным.





Однако Россия шла своим путем и по-прежнему жила «по старинке», по юлианскому календарю, которого придерживалась и Русская православная церковь, определявшая даты всех религиозных праздников (РПЦ сохранила эту традицию и по сей день).





Так продолжалось до Октябрьской революции 1917 года, и уже 26 января 1918 декретом Совнаркома в советской России был законодательно введен григорианский календарь. Таким образом, в 1918 году сразу после 31 января наступало 14 февраля. Однако традиция всё «мерять» по старому и новому стилю сохранилась, с этим связан и обычай отмечать Новый год два раза: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января, как это было до революции (тогда Новый год отмечался после Рождества Христова и после окончания Рождественского поста). В настоящее время празднование Старого Нового года является светской неофициальной традицией, полностью лишенной религиозной подоплеки.





Как отмечать Старый Новый год — 2017





В этот день телеканалы, как правило, повторяют новогодние программы, а на столах у многих стоят излюбленные новогодние блюда и напитки: шампанское, оливье, селедка под шубой, крабовый салат, мандарины и бутерброды с красной икрой.





Поскольку 2017 год — это по Восточному календарю год Огненного красного петуха, в нарядах и украшении дома и стола желательны яркие цвета.

Также уместны фейерверки, хлопушки, яркие гирлянды, но, используя их для создания праздничного настроения, не стоит забывать о правилах противопожарной безопасности.

Славянские обычаи на Старый Новый год

Старый Новый год приходится на зимние Святки — период с Рождественского сочельника (вечер 6 января) до Крещения 19 января. В это время на Руси было принято весело проводить время, колядовать, устраивать посиделки, катания на санях, качели, кулачные бои и т.д.





Чтобы праздничный стол соответствовал канонам старославянских традиций, важно в праздник старого Нового года подать к столу кутью, которая готовится из гречихи и ячменя (на сегодня используется очищенный рис) с добавлением самых разных сухофруктов, орехов, винограда и меда. Чем богаче начинка, тем лучше. Все дело в том, что каждый продукт несет сакральное значение: орехи символизируют здоровье, изюм – долголетие, зерно – начало новой жизни, мед – хорошие новости, мак – достаток.





На Святки среди девушки любили погадать, и церковь относилась к этой древней традиции достаточно снисходительно. Старый Новый год также считался одним из самых удачных для гаданий, ведь вечер 13 января — это так называемый Васильев вечер или Щедрец, считавшийся наиболее удачным временем для заглядывания в потусторонний мир.





Сейчас в наше время как и на обычный Новый год, в этот день можно водить хороводы вокруг ели у друзей, петь праздничные песни, смотреть старые фильмы и поздравлять дорогих вам людей.





Подготовлено по материалам: ysia.ru, kp.ua, sakhalife.ru, ya2016.com и др.