На счет фонда помощи пострадавшим в Шахане поступило более 71 млн тенге

В Карагандинской области учрежден благотворительный фонд помощи пострадавшим в Шахане для сбора денежных средств. На утро 12 января на счет фонда поступило более 71 млн тенге. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщила председатель попечительского совета Жамала Мамерханова.

«Это информация, которая была сегодня на утро, хочу отметить, что с каждым часом сумма меняется, поскольку идут поступления, поэтому бывают разночтения. Но на утро 12 января поступил 71 млн 892 тысячи 260 тенге. Израсходовано на сегодня 13 млн 387 тыс 573 тенге, соответственно остаток на счете 58 млн 534 тысячи 687 тенге», - сообщила Ж. Мамерханова.

Она уточнила, на что за последние дни было израсходовано 13 млн тенге.

«Здесь оказание материальной помощи пострадавшим - 10 млн тенге, то есть 9 млн - это семьям пострадавших, за каждого погибшего по 1 млн и по 500 тысяч двум пострадавшим, которые лежат в больнице. Кроме того, возмещение расходов ритуального агентства, возмещение личных расходов семей - это деньги, которые они потратили на похороны, что-то сами закупали и возмещение денег за поминальные обеды», - сообщила председатель попечительского совета.

По словам Жамалы Мамерхановой, в течение дня звонят журналисты и в попечительском совете терпеливо и подробно разъясняют, на что направлены деньги, собранные казахстанцами. Между тем во многих организациях и предприятиях страны собирают средства, люди перечисляют часть заработанных денег в помощь пострадавшим в Шахане, и поступления в фонд идут каждый час.

Из собранных народом денег, которые распределяют члены попечительского совета пос. Шахан, планируют купить квартиры тем, у кого они восстановлению не подлежат и тем, кто не желает жить в восстановленных квартирах. По информации акимата сейчас в жилье нуждаются 14 семей.

Видя большой поток денежных поступлений на счет фонда помощи пострадавшим, карагандинские журналисты изъявили желание войти в состав попечительского совета, чтобы обеспечить прозрачность распределения денег пострадавшим. Сейчас в составе попечительского совета несколько человек - это члены местного сообщества поселка Шахан и совета общественности Шахтинска, представители маслихата Шахтинска, а также филиала партии «Нур Отан». В целях контроля за расходованием средств из фонда, журналисты написали открытое письмо председателю фонда с просьбой допустить их представителя к распределению средств. Однако получили категорический отказ.

«Все участники попечительского совета являются достойными гражданами нашего государства и пользуются доверием среди населения. На данный момент попечительский совет сформирован и приступил к своей деятельности, проведено несколько заседаний. В связи с необходимостью удовлетворения нужд пострадавших в кратчайшие сроки, включение иных лиц в состав попечительского совета и внесение изменений в учредительные документы фонда нецелесообразно», - сообщила в официальном письме журналистам председатель попечительского совета Жамала Мамерханова.

Подобная ситуация вызвала большую волну возмущения пользователей в социальных сетях, журналисты стали вспоминать ситуацию с распределением собранных казахстанцами средств в помощь пострадавшим от наводнения в поселках Кокпекты и Габидена Мустафина (бывший Токаревка).

Тогда люди не могли понять, по какому принципу пострадавшим строят дома разной стоимости. Владельцам разрушенных стихией домов обещали одно, а сметы на строительство были совершенно другими.

Напомним, сообщение об обрушении многоэтажного дома №4 третьего микрорайона в поселке Шахан Карагандинской области поступило в ДЧС 1 января 2017 года в 22 часа 40 минут. В доме рухнула часть четвертого подъезда. Погибли 9 человек, среди погибших трое детей, из них двое грудного возраста.