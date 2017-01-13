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Близняшки из Китая, разлучённые после рождения, заставили плакать всю Америку

13 января 2017, 10:14

Одри Доринг и Грейси Рейнсберри впервые обнялись после долгих лет разлуки на передаче "Доброе утро, Америка".


Трогательное видео из утренней программы просматривают по всему миру. Две китайские девочки, разлучённые в детстве и усыновлённые разными семьями, впервые встретились в эфире американского телеканала, пишет Life.ru.


Одри Доринг и Грейси Рейнсберри впервые обнялись после долгих лет разлуки на передаче "Доброе утро, Америка". Ни они, ни зрители не могли сдержать слёз в этот момент.

Девочки росли в сотнях километрах друг от друга в разных приёмных семьях. До декабря они даже не подозревали о существовании друг друга, но мама Одри случайно нашла фотографию, на которой обе сестры позируют со своей биологической матерью.



Грейси живёт в Ричланде, штат Вашингтон, а Одри почти в полутора тысячах от неё — в Уосо, штат Висконсин. Но несмотря на то, что их разделяло время и расстояние, в момент встречи они были одеты одинаково.

Ещё один интересный факт, это то, что на Рождество Одри попросила у мамы сестрёнку. В итоге судьба сложилась так, что желание девочки осуществилось самым невероятным способом.

Встреча сестёр — это заслуга мамы Одри. Она сделала копию фотографии и отправила её на телевидение. Когда девочке, которая уже жила с тремя братьями, сказали, что у неё есть сестра, она не поверила своим ушам.



Грейси тоже живёт в большой семье — у неё два брата и сестра. При встрече девочки узнали, что увлекаются и любят одни и те же вещи. Все предыдущие годы обоих не покидало ощущение, будто они что-то потеряли. Но сейчас это чувство осталось позади.



Юлия Зинченко
Фото @GMA

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