Сестры Буш написали письмо дочерям Обамы
13 января 2017, 10:21
В письме сестры дали им советы, касающиеся жизни вне Белого дома.
Дочери 43-го президента США Джорджа Буша Барбара и Дженна написали письмо дочерям Барака Обамы Малии и Саше, в котором дали им советы, касающиеся жизни вне Белого дома. Об этом сообщает Time, передает РИА Новости.
"Теперь вам предстоит вступить в клуб детей бывших президентов — позиция, к которой вы не стремились", — говорится в письме.
В своем письме они также призывают не забывать людей, которые трудятся в Белом доме, в частности флориста Нэнси, и советуют поддерживать контакт с агентами Секретной службы США.
"Мы остаемся на связи с Секретной службой. Ее сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что не все было легко – вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но они рисковали своими жизнями ради вас", — отметили Барбара и Дженна Буш.
В своем письме они также пишут, что дочерям Обамы пришлось пережить сильное давление Белого дома, слушать жесткую критику в адрес своих родителей от незнакомых людей.
20 января состоится инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этот же день Барак Обама и его семья покинут Белый дом.
Фото © AP Photo/ Charles Dharapak
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