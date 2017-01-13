"Торпедо" сохранило лидерство в регулярке ВХЛ
13 января 2017, 10:21
Усть-каменогорское "Торпедо" взяло три очка в домашнем матче регулярного сезона Высшей хоккейной лиги и сохраняет отрыв от ближайшего преследователя в два балла
Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" в четверг в очередном домашнем матче с нижнетагильским "Спутником" одержал победу со счетом 5:3. Первый период этой встречи прошел без голов, во втором периоде команды дважды обменялись голами. Сначала торпедовец Евгений Белухин открыл счет на 22-й минуте, а спустя 13 секунд Ильдар Валеев его сравнял, затем Михаил Мокин вывел гостей вперед на 35-й минуте встречи, а Алексей Иванов на 37-й минуте восстановил равновесие, сообщает Sputnik.
В третьем периоде события вначале развивались по схожему сценарию: на 46-й минуте матча Леонид Метальников забросил третью шайбу в ворота "Спутника", а Евгений Гасников на 50-й минуте отыграл этот гол. Но затем Евгений Рымарев и оформивший дубль в этой игре Белухин установили окончательный счет матча.
После этой победы "Торпедо" сохранило за собой первое место в таблице регулярного первенства ВХЛ и двухочковый отрыв от идущей второй "СКА-Невы": у усть-каменогорцев — 83 очка после 38 игр, у армейцев из Санкт-Петербурга — 81 балл после такого же количества сыгранных матчей. Следующий матч "Торпедо" сыграет дома 14 января с нефтекамским "Торосом", который идет сейчас на девятом месте. В четверг же карагандинская "Сарыарка" дома обыграла пермский "Молот-Прикамье" со счетом 4:3 в овертайме. В первом периоде матча в Караганде повторилась ситуация матча в Усть-Каменогорске — игрок карагандинцев Исаак Валицкий на девятой минуте игры открыл счет, а гости отыгрались всего спустя 19 секунд усилиями Анатолия Раенко. Более того, на 12-й минуте игры гости повели в счете благодаря шайбе Руслана Шайхулова. В начале второй двадцатиминутки Вадим Ермолаев увеличил отрыв гостей в счете до двух шайб, в ответ на что карагандинец Михаил Анисин сумел сократить его до минимума до второго перерыва. В овертайм игру "Сарыарке" удалось перевести за секунду до финальной сирены благодаря голу Артура Сарварова. Два очка карагандинцам принес гол Евгения Орлова на третьей минуте овертайма.
После этой победы "Сарыарка" осталась на четвертом месте с 75 очками после 38 матчей — идущим третьим тверской ТХК опережает карагандинцев на два балла, но ТХК сыграл на четыре игры больше "Сарыарки". Следующий матч карагандинская команда сыграет в субботу, 14 января, дома приняв ижевскую "Ижсталь", которая сейчас располагается на 17 месте.
Высшая хоккейная лига — второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной хоккейной лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом. Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды — "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной хоккейной лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ — Кубок "Братина", за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".
© Foto: Официальный сайт ХК "Торпедо"
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com