"Торпедо" сохранило лидерство в регулярке ВХЛ

В третьем периоде события вначале развивались по схожему сценарию: на 46-й минуте матча Леонид Метальников забросил третью шайбу в ворота "Спутника", а Евгений Гасников на 50-й минуте отыграл этот гол. Но затем Евгений Рымарев и оформивший дубль в этой игре Белухин установили окончательный счет матча.





После этой победы "Торпедо" сохранило за собой первое место в таблице регулярного первенства ВХЛ и двухочковый отрыв от идущей второй "СКА-Невы": у усть-каменогорцев — 83 очка после 38 игр, у армейцев из Санкт-Петербурга — 81 балл после такого же количества сыгранных матчей. Следующий матч "Торпедо" сыграет дома 14 января с нефтекамским "Торосом", который идет сейчас на девятом месте. В четверг же карагандинская "Сарыарка" дома обыграла пермский "Молот-Прикамье" со счетом 4:3 в овертайме. В первом периоде матча в Караганде повторилась ситуация матча в Усть-Каменогорске — игрок карагандинцев Исаак Валицкий на девятой минуте игры открыл счет, а гости отыгрались всего спустя 19 секунд усилиями Анатолия Раенко. Более того, на 12-й минуте игры гости повели в счете благодаря шайбе Руслана Шайхулова. В начале второй двадцатиминутки Вадим Ермолаев увеличил отрыв гостей в счете до двух шайб, в ответ на что карагандинец Михаил Анисин сумел сократить его до минимума до второго перерыва. В овертайм игру "Сарыарке" удалось перевести за секунду до финальной сирены благодаря голу Артура Сарварова. Два очка карагандинцам принес гол Евгения Орлова на третьей минуте овертайма.







