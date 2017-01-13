Минкосвязи не поддержало ужесточение штрафов за загрузку пиратского контента

В ведомстве считают несправедливым штрафовать пользователей за скачивание нелегального контента.

Минкомсвязи выступило против ужесточения штрафов за скачивание пиратского контента. В ведомстве считают, что это несправедливо. Данное мнение высказал глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

В декабре 2016 года с соответствующей инициативой выступило Министерство культуры, предложившее ввести административное наказание за скачивание конечными пользователями нелегального контента.

По мнению заместителя главы Минэкономразвития Олега Фомичева, предложенная мера «неадминистрируема и невозможна». Как считает чиновник, бороться нужно с самими пиратами и сайтами, распространяющими подобный контент.

«С пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться», - заявил замглавы Минэкономразвития.