Допрос главы Samsung длился 22 часа
13 января 2017, 10:26
Ли Чже Ён был вызван на допрос в спецкомиссию, которая занимается расследованием дела о коррупционном скандале с участием президента страны.
Допрос Ли Чже Ёна – сына председателя корпорации Samsung Electronics, который уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, длился 22 часа, сообщило агентство Ренхап в пятницу, передает РИА Новости.
Допрос начался утром в четверг и закончился почти через сутки утром в пятницу. Ранее сообщалось, что Ли Чже Ён был вызван на допрос в спецкомиссию, которая занимается расследованием дела о коррупционном скандале с участием президента страны, в качестве подозреваемого, однако следователи пока не приняли решения о его задержании.
Как сообщил агентству Ренхап некий источник, близкий к следствию, Ли Чже Ён заявил на допросе, что президент Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, связанным с Цой Сун Силь – подругой главы государства и главной фигуранткой разгоревшегося скандала, одним из результатов которого стало объявление импичмента президенту.
"На основании прецедентов можно сказать, что даже если взятка была дана под давлением, давший ее все равно будет наказан. Заявление Ли может стать лишь смягчающим обстоятельством", — приводит слова чиновника агентство. В то же время источник заявил, что Ли отверг значительную часть подозрений в адрес своей компании.
Фото с сайта advocate-office.com
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