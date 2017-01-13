Депутаты Мажилиса встретились с работниками Петропавловского завода тяжелого машиностроения

В Петропавловске прошла встреча депутатов Мажилиса с работниками Петропавловского завода тяжелого машиностроения.

Мажилисмены Маулен Ашимбаев, Куаныш Султанов, Сергей Звольский, Петр Шарапаев и Мурат Темиржанов обсудили с работниками предприятия ряд производственных вопросов и рассказали о своей законотворческой деятельности.

Это единственный в стране завод, выпускающий на протяжении 50 лет технику для нефтедобывающих компаний и оборудование для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Завод сотрудничает с крупными компаниями Китая, России, Японии, Германии, Норвегии, Англии, США, Канады, Италии, Беларуси. Здесь трудятся около 1000 человек, средняя заработная плата составляет 95 тысяч тенге.

Во время встречи с работниками промышленной отрасли мажилисмены отметили заметный рост промышленного производства и успешность реализации ряда государственных программ в Северном Казахстане. Так, например, в 2014 году был реализован инвестиционный проект, входящий в Карту индустриализации. Благодаря проекту на заводе дополнительно было создано 46 новых рабочих мест.

В ходе беседы с работниками народные избранники дали высокую оценку деятельности предприятия и отметили большой вклад заводчан в развитие отечественной нефтяной отрасли.

- Сегодня Лидер партии, Глава государства Н.А. Назарбаев особый акцент делает на освоении молодежью технических специальностей. Мы видим, что на ПЗТМ трудится много молодых людей. Сейчас продолжается новый этап индустриализации в нашей стране, - подчеркнул депутат Мажилиса Петр Шарапаев.

В этот же день депутаты приняли участие в собрании актива области, провели прием граждан в общественной приемной регионального филиала партии «Нұр Отан» и встретились с представителями аграрных компаний, фонда «Даму» и Палаты предпринимателей. Темой для обсуждения стал вопрос государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

С рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области депутаты Мажилиса находятся с 5 января. За это время они провели несколько встреч с жителями населенных пунктов, посетили ряд промышленных предприятий и приняли участие в открытии объектов социальной инфраструктуры.