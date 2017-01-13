Ночь снегом, будто белым покрывалом, укрыла город мой: Алматы завалило снегом
13 января 2017, 10:38
Автолюбители говорят, что спецтехника чистит дороги. Особых заторов нет.
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