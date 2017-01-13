Ночь снегом, будто белым покрывалом, укрыла город мой: Алматы завалило снегом

Автолюбители говорят, что спецтехника чистит дороги. Особых заторов нет.

Алматы засыпало снегом. Деревья, улицы, дома покрылись тонкой белой пеленой, в очередной раз напоминая о том, что зима самое волшебное время года.





Пока неизвестно сколько см снега выпало, но многие автолюбители говорят, что спецтехника чистит дороги. Особых заторов нет.





































Фото из соцсетей















