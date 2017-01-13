Казахстанская тяжелоатлетка получит «золото» Олимпиады в Пекине

МОК лишил золотых медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине китайских тяжелоатлеток Цао Лэй (до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) после перепроверки их допинг-проб.

Казахстанская тяжелоатлетка Алла Важенина получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине из-за дисквалификации китайской штангистки Цао Лэй, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОК.





МОК лишил золотых медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине китайских тяжелоатлеток Цао Лэй (до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) после перепроверки их допинг-проб.





В августе прошлого года пробы спортсменок показали наличие запрещенных препаратов, перепроверка проб подтвердило наличие допинга, в пробах были обнаружены стимуляторы гормона роста.





Всего в общей сложности в ходе перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что тесты 23 медалистов Игр дали положительный результат. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).



