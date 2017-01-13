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Новости за сегодня

Создан специальный раздел на сайте Генпрокуратуры по вопросам противодействия экстремизма и терроризма

 

Генеральной прокуратурой создан специальный раздел на сайте (http://prokuror.gov.kz/rus/form/uvedomlenie), в котором пользователи анонимно смогут оставлять свои уведомления (сообщения) о проявлениях экстремизма и терроризма, путем заполнения специального бланка.

При наличии подтверждающих материалов (фотоснимки, скриншоты, видео или аудиозаписи), то их также можно приложить к уведомлению.

Указан перечень сообщаемой информации:

- о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни;

- о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных (в том числе самодельных) устройств;

- о лицах, пропагандирующих посредством Интернет, электронных и печатных СМИ идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды;

- об исполнителях,которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения («граффити»)и иные материалы противоправного агитационного содержания, в том числе направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Наряду с этим, в данном разделе также есть возможность оставлять свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму.

 

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

 

13 января 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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