Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Индии всех учителей обязали делать селфи со школьниками

13 января 2017, 11:00

Посещаемость индийских школьников Министерство образования решило контролировать с помощью селфи.


В Индии учителя должны делать общее фото со всеми присутствующими в классе детьми в начале занятия. Такие меры Министерство образования страны ввело для контроля за посещаемостью школьников. Об этом сообщает The Times of India, передает Life.ru.

Отныне в государственных школах Индии учителя перед началом урока делают селфи вместе со всеми учениками, пришедшими на занятие. Полученное фото как свидетельство о присутствии ученика вместе с подробной сводкой о посещаемости затем отправляют в общую государственную базу данных SARAL (общая электронная база, в которой собрана информация о всех школах, учителях и школьниках Индии). Для создания "школьных селфи" разработано специальное приложение.

Подобные меры Министерство образования Индии ввело для того, чтобы проследить за посещаемостью детьми школьных занятий.

В Министерстве надеются, что фото с присутствующими в классе учениками со временем сможет стать альтернативой обычному журналу. Пока селфи-свидетельство введено в экспериментальном формате и от преподавателей требуется только по понедельникам.

Однако уже сейчас многие педагоги и директора учебных заведений говорят о неэффективности такого метода контроля посещаемости.

— В каждом классе около 50–60 учеников, и сделать общее селфи в таком случае проблематично: в кадр попадают далеко не все. К тому же снимок не всегда получается чётким, ведь не у каждого учителя камера хорошего качества, — рассказал директор школы в городе Нагпур.

Некоторые преподаватели считают, что фотографии легко можно подделывать.

— Я очень сомневаюсь, что селфи помогут Министерству образования вести учёт посещаемости школьников , ведь их лица иногда невозможно разглядеть. А если кто-то захочет подделать данные и создать видимость 100%-ной посещаемости, то он может привести детей из других классов и сфотографировать, — сказал учитель одной из школ Нагпура.

Ещё одним препятствием для "школьных селфи" также является то, что не у всех преподавателей есть смартфоны. Кроме того, само фотографирование отнимает немало рабочего времени у основного учебного процесса.

Евгения Зубкова
Фото: © Flickr / Arian Zwegers

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также