В Индии всех учителей обязали делать селфи со школьниками

В Индии учителя должны делать общее фото со всеми присутствующими в классе детьми в начале занятия. Такие меры Министерство образования страны ввело для контроля за посещаемостью школьников. Об этом сообщает The Times of India, передает Об этом сообщает The Times of India, передает Life.ru





Отныне в государственных школах Индии учителя перед началом урока делают селфи вместе со всеми учениками, пришедшими на занятие. Полученное фото как свидетельство о присутствии ученика вместе с подробной сводкой о посещаемости затем отправляют в общую государственную базу данных SARAL (общая электронная база, в которой собрана информация о всех школах, учителях и школьниках Индии). Для создания "школьных селфи" разработано специальное приложение.





Подобные меры Министерство образования Индии ввело для того, чтобы проследить за посещаемостью детьми школьных занятий.





В Министерстве надеются, что фото с присутствующими в классе учениками со временем сможет стать альтернативой обычному журналу. Пока селфи-свидетельство введено в экспериментальном формате и от преподавателей требуется только по понедельникам.





Однако уже сейчас многие педагоги и директора учебных заведений говорят о неэффективности такого метода контроля посещаемости.





— В каждом классе около 50–60 учеников, и сделать общее селфи в таком случае проблематично: в кадр попадают далеко не все. К тому же снимок не всегда получается чётким, ведь не у каждого учителя камера хорошего качества, — рассказал директор школы в городе Нагпур.





Некоторые преподаватели считают, что фотографии легко можно подделывать.





— Я очень сомневаюсь, что селфи помогут Министерству образования вести учёт посещаемости школьников , ведь их лица иногда невозможно разглядеть. А если кто-то захочет подделать данные и создать видимость 100%-ной посещаемости, то он может привести детей из других классов и сфотографировать, — сказал учитель одной из школ Нагпура.





Ещё одним препятствием для "школьных селфи" также является то, что не у всех преподавателей есть смартфоны. Кроме того, само фотографирование отнимает немало рабочего времени у основного учебного процесса.





Евгения Зубков а