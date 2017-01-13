В Индии всех учителей обязали делать селфи со школьниками
13 января 2017, 11:00
Посещаемость индийских школьников Министерство образования решило контролировать с помощью селфи.
В Индии учителя должны делать общее фото со всеми присутствующими в классе детьми в начале занятия. Такие меры Министерство образования страны ввело для контроля за посещаемостью школьников. Об этом сообщает The Times of India, передает Life.ru.
Отныне в государственных школах Индии учителя перед началом урока делают селфи вместе со всеми учениками, пришедшими на занятие. Полученное фото как свидетельство о присутствии ученика вместе с подробной сводкой о посещаемости затем отправляют в общую государственную базу данных SARAL (общая электронная база, в которой собрана информация о всех школах, учителях и школьниках Индии). Для создания "школьных селфи" разработано специальное приложение.
Подобные меры Министерство образования Индии ввело для того, чтобы проследить за посещаемостью детьми школьных занятий.
В Министерстве надеются, что фото с присутствующими в классе учениками со временем сможет стать альтернативой обычному журналу. Пока селфи-свидетельство введено в экспериментальном формате и от преподавателей требуется только по понедельникам.
Однако уже сейчас многие педагоги и директора учебных заведений говорят о неэффективности такого метода контроля посещаемости.
— В каждом классе около 50–60 учеников, и сделать общее селфи в таком случае проблематично: в кадр попадают далеко не все. К тому же снимок не всегда получается чётким, ведь не у каждого учителя камера хорошего качества, — рассказал директор школы в городе Нагпур.
Некоторые преподаватели считают, что фотографии легко можно подделывать.
— Я очень сомневаюсь, что селфи помогут Министерству образования вести учёт посещаемости школьников , ведь их лица иногда невозможно разглядеть. А если кто-то захочет подделать данные и создать видимость 100%-ной посещаемости, то он может привести детей из других классов и сфотографировать, — сказал учитель одной из школ Нагпура.
Ещё одним препятствием для "школьных селфи" также является то, что не у всех преподавателей есть смартфоны. Кроме того, само фотографирование отнимает немало рабочего времени у основного учебного процесса.
Евгения Зубкова
Фото: © Flickr / Arian Zwegers
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