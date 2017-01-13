Семь кыргызстанцев стали элитными арбитрами FIFA

Кыргызстан председатель судейской коллегии национальной футбольной федерации Юрий Ерошенко. В число 100 арбитров, которые отбираются комиссией FIFA, от Кыргызстана вошли рефери Дмитрий Машенцев, Рысбек Шекербеков и Тимур Файзулин, а также ассистенты главного арбитра Бахадыр Кочкаров, Сергей Грищенко, Замир Чыныбеков и Исмаилжан Талипжанов.

"Каждый год эти судьи должны подтверждать свой уровень. Кочкаров участвовал в судейском семинаре в Малайзии, а остальные судьи были в ОАЭ", — отметил Ерошенко.





Также 15 судей из Кыргызстана включены в список FIFA, участникам которого предоставляется право обслуживать матчи международного уровня. Судьи, вошедшие в элитную категорию Международной федерации футбола, приглашаются для обслуживания на постоянной основе матчей Лиги чемпионов, а также для работы на чемпионатах Европы и мира.



