Своевременно и в полном объеме

В соответствии с налоговым законодательством автовладельцы обязаны платить налог на транспорт.

Под налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с законодательством РК, в силу которого налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет, определять объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, исчислять и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также авансовые и текущие платежи по ним, составлять и представлять налоговые формы, за исключением налоговых регистров, в соответствующий орган в установленные сроки (ч. 1 ст. 26 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»).

Плательщиками налога на транспортные средства являются, в том числе физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности. Объектами налогообложения являются транспортные средства, состоящие на учете в РК. При этом налогоплательщик исчисляет сумму налога за налоговый период самостоятельно, исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки по каждому транспортному средству по сроку уплаты не позднее 31 декабря налогового периода по месту регистрации объектов. В случае неуплаты или неполной уплаты налога физическими лицами в установленный срок исчисление налога производится налоговыми органами на основании сведений, представляемых уполномоченными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. При снятии с учета транспортного средства в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации транспортных средств, числящегося угнанным и (или) похищенным у владельцев, основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по данному основанию. Исполнение налогового обязательства осуществляется с момента возвращения разыскиваемого транспортного средства владельцу.

Необходимо обратить внимание, что в случае просрочки уплаты налога на транспортные средства по истечении установленного срока в автоматическом режиме начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет, включая день уплаты в бюджет, в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК на каждый день просрочки.

При этом налоговым законодательством предусмотрены меры принудительного взыскания налоговой задолженности. В случаях неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженности налогоплательщиком физическим лицом, налоговый орган обращается в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или с иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика. Рассмотрение дел по заявлениям о вынесении судебного приказа или искам о взыскании сумм налоговой задолженности налогоплательщика физического лица, производится в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Семейским городским судом в 2016 году рассмотрено и удовлетворено 397 заявлений о взыскании налоговой задолженности на сумму более 60 млн тенге.

К. Сыздыков,

судья Семейского городского суда