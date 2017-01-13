Маленькие панды отметили китайский Новый год
13 января 2017, 11:04
В Китае первый в своей жизни Новый год отметили детеныши панды.
Сотрудники национального парка провинции Сычуань устроили малышам что-то наподобие утренника, передает телеканал НТВ.
Восьмерых детенышей торжественно вынесли на одну из полян парка, где их уже ждали десятки фотографов.
Малышей это не смутило, они с увлечением исследовали местность. Особенно им приглянулись элементы декора.
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