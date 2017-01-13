Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Маленькие панды отметили китайский Новый год

13 января 2017, 11:04

В Китае первый в своей жизни Новый год отметили детеныши панды.


Сотрудники национального парка провинции Сычуань устроили малышам что-то наподобие утренника, передает телеканал НТВ.

Восьмерых детенышей торжественно вынесли на одну из полян парка, где их уже ждали десятки фотографов.

Малышей это не смутило, они с увлечением исследовали местность. Особенно им приглянулись элементы декора.


ВИДЕО ПРОГРАММЫ «СЕГОДНЯ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также