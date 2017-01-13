О проявлениях экстремизма можно сообщить на сайте Генпрокуратуры

Также можно оставить свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму.

На сайте Генеральной прокуратуры РК появился специальный раздел по вопросам противодействия экстремизма и терроризма, сообщает Zakon.kz.





«Генеральной прокуратурой создан специальный раздел на сайте, в котором пользователи анонимно смогут оставлять свои уведомления (сообщения) о проявлениях экстремизма и терроризма, путем заполнения специального бланка. При наличии подтверждающих материалов (фотоснимки, скриншоты, видео или аудиозаписи), то их также можно приложить к уведомлению», - говорится в сообщении пресс-службы.









Заполнив раздел, на правах анонимности можно сообщать о подозрительных людях, проявлениях экстремизма, незаконном обороте наркотиков, взрывоопасных средств, оружия, и даже о людях, которые оставляют надписи, изображения (граффити) на стенах зданий и других незаконных проявлениях.





Также можно оставить свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму.







