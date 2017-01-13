Атлетическая деревня Универсиады-2017 примет свыше трех тысяч делегатов

11 января 2017 г. - В Атлетической деревне зимней Универсиады 2017 года проходят последние приготовления объекта к приему спортивных делегаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции.

«На данный момент у нас заявлено более трех тысяч представителей делегаций-участниц Игр из 59-ти стран. Команды начинают приезжать с 24 января, и в этот же день у нас состоится церемония открытия деревни. Готовность объекта на сегодняшний день более 90 процентов. Идет оснащение жилых блоков, техническая установка мелких предметов быта», - сказала руководитель департамента управления атлетической деревней ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в г.Алматы» Саным Шарипова.

Помимо атлетов в деревне будут проживать международные волонтеры Универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран, всего около ста человек. Общая вместимость атлетической деревни согласно генеральному плану составляет 5000 человек.

Центральные ворота в Атлетической деревне, находящиеся в административном здании, построенном в виде пирамиды являются «сердцем» объекта. Здесь расположен центр аккредитации, миграционная служба, финансовый департамент, спортивный информационный центр и главный информационный центр. В информационных центрах участники Универсиады смогут получить всю необходимую информацию, начиная от расписания соревнований до графика движения автобусов до спортивных объектов и заканчивая культурной программой, которая будет ежедневно проходить на как на территории деревни, так и в городе.

После завершения зимней Универсиады в Алматы в рамках наследия Универсиады атлетическая деревня станет жилым комплексом.