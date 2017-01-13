Венгерского телеоператора осудили за нападение на мигрантов

Оператор Петра Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.

Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как она поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам условно за нарушение общественного порядка, передает передает Русская служба BBC





В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границе Сербии и Венгрии.





Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.





Ее поведение попало в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло уволили с работы.





Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны.





"Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно", - сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде.





Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.





Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора "идет вразрез с общественными нормами".





Ласло намерена обжаловать решение суда.



