Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,02 (+0,17), CNYKZT_TOD = 48,4953 (+0,2840)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,02 тенге за доллар (+0,17 тенге), объем торгов - 22 300 тыс. USD (-10 050 тыс. USD).
По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,4953 тенге за юань (+0,2840 тенге), объем торгов - 950 тыс. юаней (+150 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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