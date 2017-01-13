В Туркменистане продолжается дефицит сигарет

У магазинов все еще выстраиваются очереди из желающих купить сигареты, а власти все еще пытаются с очередями бороться.

В Туркменистане продолжается табачный дефицит. Сигареты появились на прилавках государственных магазинов в середине декабря 2016 года, однако на всех желающих сигарет все еще не хватает, сообщает издание «Хроника Туркменистана», передает сообщает издание «Хроника Туркменистана», передает ca-news.org





У магазинов все еще выстраиваются очереди из желающих купить сигареты, а власти все еще пытаются с очередями бороться.





Чтобы избавиться от скоплений людей у магазинов, в Ашхабаде сигареты продают только утром в течение часа. Обычно с 8 до 9 утра. Изредка бывает, что в некоторых магазинах сигареты продают до обеда, но это скорее исключение из правил.





Кроме того, дежурящие у магазинов полицейские продолжают вылавливать из очередей женщин, объясняя, что женщинам продажа сигарет запрещена. Это часто вызывает склоки, возмущенные женщины требуют от полицейских показать приказ, согласно которому им запрещено покупать сигареты. Никаких бумаг полицейские, разумеется, предъявить не могут, т.к. это устные распоряжения начальства. Власти Туркменистана продолжают отрицать наличие в стране кризиса и очередей.





Несмотря на запреты, сигареты можно из-под полы приобрести в частных магазинах, но цена пачки таких же сигарет там уже выше в 2 раза — 40 манат (11,4$ по госкурсу), в то время как в госмагазинах пачка стоит 19-20 манат (5,7$).





В понедельник 9 января в Ашхабаде прошло заседание совета безопасности по итогам 2016 года, в ходе которого министр МВД Исгендер Муликов сообщил о работе ведомства «по искоренению привычек, пагубных для здоровья и социального благополучия людей». В наступившем году борьба МВД с сигаретами продолжится, т.к. этот год объявлен годом «Здоровья и воодушевленности».



