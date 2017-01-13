Как изменились цены на бензин в Алматы

Он также посетовал на нечеткую систему ценообразования в РК, по официальным данным, у нас свыше 50% - это стоимость сырой нефти и всего 15% - налог.

«По идее, при такой структуре у нас стоимость бензина должна зависеть от стоимости сырой нефти, но по факты, как мы видим, свидетельствуют о том, что стоимость на бензин остается высокой. Это говорит о том, что цены на бензин у нас формирует не эта структура, которая озвучивается в России, а именно зависит от российского рынка», - подытожил эксперт.