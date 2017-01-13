Как изменились цены на бензин в Алматы
13 января 2017, 11:27
Как отметил эксперт в нефтегазовой сфере Сергей Смирнов, рост цен бензин продолжится в течение всего 2017 года, он объясняет это взаимосвязью с ценами на бензин в соседней России.
МИА «Казинформ» сравнил цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 в крупных сетях АЗС Алматы.
На заправках «Газпромнефть-Казахстан» цена на бензин марки АИ-92 повысилась на 3 тенге со 136 до 139 тенге.
«Пока мы не можем пояснить (причину повышения - прим. редакции). Как только будут официальные данные, мы обязательно дадим», - сказали в пресс-службе компании, добавив, что повышение цены идет на уровне со всеми АЗС.
Неизменной цена осталась на АЗС «Helios» - 135 тенге за литр самого ходового бензина марки АИ-92. На заправках Алматы бензин марки АИ- 92 и АЗС «КазМунайГаз-Онимдери» - 133 тенге за литр.
На АЗС «Sinooil» цена поднялась до 137 тенге, а на АЗС «RoyalPetrol» его стоимость составляет 135 тенге. Стоит отметить, что никаких очередей среде желающих заправить свое авто нет, дефицита топлива также не наблюдается.
Как отметил эксперт в нефтегазовой сфере Сергей Смирнов, рост цен бензин продолжится в течение всего 2017 года, он объясняет это взаимосвязью с ценами на бензин в соседней России.
«В России в связи с осуществлением большого налогового маневра продолжают расти акцизы, НДПИ, и российские эксперты прогнозируют, что в этом году стоимость бензина возрастет на 8-12%, соответственно, и у нас цена будет расти», - сказал Сергей Смирнов.
Он также посетовал на нечеткую систему ценообразования в РК, по официальным данным, у нас свыше 50% - это стоимость сырой нефти и всего 15% - налог.
«По идее, при такой структуре у нас стоимость бензина должна зависеть от стоимости сырой нефти, но по факты, как мы видим, свидетельствуют о том, что стоимость на бензин остается высокой. Это говорит о том, что цены на бензин у нас формирует не эта структура, которая озвучивается в России, а именно зависит от российского рынка», - подытожил эксперт.
Фото: Alau.kz
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