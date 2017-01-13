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Ассанж выразил готовность к экстрадиции в США в случае помилования Мэннинг

13 января 2017, 11:27

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сайта WikiLeaks.


Если уходящий президент США Барак Обама помилует информатора сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, то основатель ресурса Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в Соединенные Штаты, передает Lenta.ru.

«Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на выдачу в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции», — говорится в твите.

До конца президентского срока Обамы осталось одна неделя. 20 января в должность главы государства вступит республиканец Дональд Трамп.

Информатор WikiLeaks рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010-го. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных жителей в Ираке.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси.

За время нахождения в тюрьме, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший WikiLeaks в 2006 году. На ресурсе публикуются секретные и разоблачительные документы и материалы.

С 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

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