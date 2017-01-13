4 марта в рамках шоу UFC 209 состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон

Ещё не так давно президент UFC Дана Уайт заявлял, что сейчас бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном невозможен из-за нежелания последнего придерживаться контрактных условий, то сейчас тенденция поменялась.

UFC официально подтвердил, что 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе состоится бой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и американцаТони Фергюсона, сообщает сообщает Zakon.kz





Ещё не так давно президент UFC Дана Уайт заявлял, что сейчас бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном невозможен из-за нежелания последнего придерживаться контрактных условий, то сейчас тенденция поменялась.





Как сообщается на официальном сайте организации, поединок будет одним из двух главных событий вечера вместе с боем за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Тайроном Вудли (владеет поясом) и Стивеном Томпсоном. Победитель боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет основным претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.







