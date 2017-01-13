Временная регистрация не повлияет на размер коммунальных платежей

Временная регистрация не повлияет на размер коммунальных платежей. Об этом сообщила руководитель Управления миграции Департамента внутренних дел города Астаны Гульвира Доненбаева, сообщает МИА «Казинформ».

«Есть даже такое опасение, что если временно зарегистрировать квартиранта, он сможет оспаривать права собственности. Но мы постоянно говорим, что временная регистрация не дает возможности для таких действий. Кроме того, будет указываться конкретный срок временной регистрации. По истечении срока человек будет автоматически снят с регистрации. Что касается коммунальных платежей, то временная регистрация не имеет к ним никакого отношения. Наши базы данных отдельные и не связаны друг с другом. Например, есть база документирования граждан Республики Казахстан. После регистрации все данные попадают в государственную базу данных физических лиц. В нее могут заходить все государственные органы. База используется в повседневной работе. Для других целей использовать эти данные не разрешается. Компании, оказывающие коммунальные услуги, не могут заходить в эту базу данных», - сказала Г.Доненбаева.

Напомним, в соответствии с законом, вступившим в силу 7 января, за отсутствие временной регистрации введена административная ответственность, то есть, штраф. В течение месяца будет проводиться только разъяснительная и предупредительная работа. А с 7 февраля на граждан, не прошедших временную регистрацию, будет налагаться штраф. Если документы на жилье не готовы, можно временно зарегистрироваться по месту работы или по адресу родственников.