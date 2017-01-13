Посол Афганистана в Москве назвал Таджикистан «русской страной» с мощной наркомафией
13 января 2017, 11:32
Абдулкаюм Кучи заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимаются наркотрафиком.
«Таджикистан - это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион – русские. В этой стране культура - русская, официальный язык – русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия», - приводит Радио «Озоди» выдержки из видеоинтервью, отмечая, что в связи с заявлением Кучи МИД Таджикистана вручил послу Афганистана в Душанбе ноту протеста, передает ca-news.org.
МИД Таджикистана, в свою очередь, сообщил, что в Душанбе состоялась встреча замминистра иностранных дел РТ Н.Зохиди с послом Афганистана Мухаммадгулом Залмаем Юнуси.
Между тем, в посольстве Афганистана в Душанбе отреклись от высказываний посла своей страны в России о Таджикистане и заявили, что слова дипломата не отражают официальную позицию Кабула.
Один из сотрудников посольства Афганистана в Душанбе в беседе с "Озоди" 9 января заявил, что высказывания посла Абдул Каюма Кучая – «его личное мнение и не отражают позицию Кабула».
"Реакция афганского правительства о том, что высказывания посла Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации являются его личным мнением и не отражают позицию Кабула, вызывает сожаление". Департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.
"Также отдельно хотелось бы прокомментировать слова бывшего губернатора афганской провинции Кундуз Умари Суфи о том, что танки и другая военная техника радикального движения "Талибан" ремонтируются на территории Республики Таджикистан. Вызывает разочарование то, как бывший государственный чиновник Исламской Республики Афганистан делает необдуманное и не имеющее оснований, заявление. Можно было предположить, что бывший губернатор не имеет представления о тяжелом вооружении, в частности о танках и о том, как они могут беспрепятственно, оставаясь незамеченными, доставляться в Таджикистан. Однако, Умар Суфи прекрасно осведомлен, что сделать это невозможно. В этой связи, популистские заявления господина Суфи расцениваем как провокационные и направленные на создание негативного образа Республики Таджикистан в афганском обществе", - подчеркивает таджикский МИД.
"Вместо глубокого анализа сложностей, с которыми сталкивается Афганистан и переживает афганское общество, факторов влияющих на обстановку в этой стране и поиска путей их преодоления, официальные лица Кабула решили пойти по иному пути. Подобные высказывания афганских представителей, отличающиеся недальновидностью, некомпетентностью и отсутствием элементарных знаний, вызывают глубокое сожаление и препятствуют созидательной атмосфере, реализации ранее достигнутых договоренностей и тем самым наносят вред двусторонним отношениям, основанным на принципах дружбы и добрососедства", - заключается в сообщении.
"Также отдельно хотелось бы прокомментировать слова бывшего губернатора афганской провинции Кундуз Умари Суфи о том, что танки и другая военная техника радикального движения "Талибан" ремонтируются на территории Республики Таджикистан, - пишет далее МИД РТ.
- Вызывает разочарование то, как бывший государственный чиновник Афганистана делает необдуманное и не имеющее оснований, заявление. Можно было предположить, что бывший губернатор не имеет представления о тяжелом вооружении, в частности о танках и о том, как они могут беспрепятственно, оставаясь незамеченными, доставляться в Таджикистан. Однако, Умар Суфи прекрасно осведомлен, что сделать это невозможно. В этой связи, популистские заявления господина Суфи расцениваем как провокационные и направленные на создание негативного образа Республики Таджикистан в афганском обществе", - подчеркивает таджикский МИД.
"Подобные высказывания афганских представителей, отличающиеся недальновидностью, некомпетентностью и отсутствием элементарных знаний, вызывают глубокое сожаление и препятствуют созидательной атмосфере, реализации ранее достигнутых договоренностей и тем самым наносят вред двусторонним отношениям, основанным на принципах дружбы и добрососедства", - заключается в сообщении.
Эксперты таджикского агентства Азия-Плюс указывают, что послом ИРА в России является родной дядя президента Мухаммада Ашрафа Гани.
Фото ca-news.org
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