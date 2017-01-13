Б.Сапарбаев заслушал итоги деятельности акимов 12 районов Актюбинской области и Актобе в 2016 году

В минувшем году регион продолжил свое поступательное развитие. Благодаря поддержке руководства страны, Правительства РК, местные исполнительные органы выполнили поручение Главы государства по росту всех основных социально-экономических показателей, передает пресс-служба акима области.

Положительная динамика в области достигнута, несмотря на то, что отдельным районам не удалось стопроцентно выполнить планы по некоторым социально-экономическим показателям. Причины не достижения установленных прогнозных показателей были детально рассмотрены в ходе совещания, на котором акимы 12 районов и г. Актобе отчитались в проделанной работе.

Так, были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития области. Прежде всего, они связаны с выполнением поручений Президента, улучшением благосостояния населения, развитием социальной сферы, массового спорта, культуры.

Заслушав всех акимов, глава региона Бердыбек Сапарбаев дал им ряд поручений, основным из которых является выявление и использование всех резервов для обеспечения дальнейшего развития экономики и социальной сферы в 2017 году.

- Во многих вопросах можно и нужно использовать механизмы государственно-частного партнерства, необходимо усилить работу по решению проблемных вопросов в сфере ЖКХ, строительства дорог, занятости населения, а также поддержки малого и среднего бизнеса. В целях дальнейшего наращивания потенциала продовольственной безопасности и повышения занятости сельчан нужно активизироваться по реализации проектов по увеличению посевных площадей, орошаемых земель, развитию животноводства и растениеводства, созданию производственных сельскохозяйственных кооперативов, привлечению инвестиции в сельское хозяйство, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года в сфере сельского хозяйства Актюбинской области было реализовано 25 инвестиционных проектов на 3,2 млрд. тг. Индекс физического объема сельского хозяйства был увеличен на 8,6%, средняя урожайность по зерновым культурам - в 2,2 раза. Увеличилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птиц. Создано 72 сельскохозяйственных производственных кооператива, а площадь используемых орошаемых земель стала больше на 18 600 га. Еще 19,5 тыс. га. орошаемых земель будет восстановлено при содействии международных банков - ЕББР и ИБР.