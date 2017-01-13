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В акимате Алматы рассказали, как коммунальщики борются со снегом и наледью

13 января 2017, 11:41

Высота снежного покрова в различных районах составила до 8 см.


По информации городского управления природных ресурсов Алматы в городе идет работа по посыпке дорог противогололедными материалами, а началась она с выпадением снега, около 23:30 часов 12 января. За ночь на дороги высыпали аж 2500 тонн антигололедных смесей, передает Zakon.kz

Подметать и сгребать снег коммунальщики начали с 04:00 часов утра. Были организованы колонны спецтехники, а после утреннего «часа пик» будет произведено повторное сгребание в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

В работе задействовано более 400 единиц спецтехники, из них 127 пескоразбрасывателей. Количество дорожных рабочих превысило 800 человек.

Отметим, что прогнозу Казгидромета выпадение снега ожидается в течение дня 13 января. В целях предупреждения гололедных явлений, посыпка антигололедной смесью будет продолжена до завершения снегопада.

Фото: ФБ управления природных ресурсов

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