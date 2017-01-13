В акимате Алматы рассказали, как коммунальщики борются со снегом и наледью

Высота снежного покрова в различных районах составила до 8 см.

По информации городского управления природных ресурсов Алматы в городе идет работа по посыпке дорог противогололедными материалами, а началась она с выпадением снега, около 23:30 часов 12 января. За ночь на дороги высыпали аж 2500 тонн антигололедных смесей , передает , передает Zakon.kz





Подметать и сгребать снег коммунальщики начали с 04:00 часов утра. Были организованы колонны спецтехники, а после утреннего «часа пик» будет произведено повторное сгребание в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.





В работе задействовано более 400 единиц спецтехники, из них 127 пескоразбрасывателей. Количество дорожных рабочих превысило 800 человек.





Отметим, что прогнозу Казгидромета выпадение снега ожидается в течение дня 13 января. В целях предупреждения гололедных явлений, посыпка антигололедной смесью будет продолжена до завершения снегопада.



