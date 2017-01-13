В Караганде 400 человек эвакуировали из ЦУМа из-за телефонного звонка
13 января 2017, 11:43
По горячим следам полицейскими задержан 25-летний житель Караганды.
В полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в ЦУМе Караганды, сообщает МИА «Казинформ».
«В Караганде 13 января в 10.01 на телефон "102" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что в ЦУМе заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы, из здания ЦУМа было эвакуировано около 400 человек», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По горячим следам полицейскими задержан 25-летний житель Караганды.
Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Обстоятельства выясняются. Полицейские напоминают, что по данной статье грозит уголовное наказание до 6 лет лишения свободы.
«Прежде чем звонить, задумайтесь о последствиях», - предупреждают полицейские.
Фото: MedicalPlanet.su
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