Биржевой курс тенге продолжает слабеть
13 января 2017, 11:43
Официальный курс – 331,85 тенге за доллар США.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 января 2017 года составил 332,02 (+0,17) тенге, По сравнению с утренней сессией 12 января (331,65/$1) нацвалюта ослабла на 1 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 331,80 тенге за доллар США, максимальный - 332,35 тенге. Объем торгов по доллару составил 22 млн 300 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 56. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы инвалют к тенге на 13 января.
В частности, $США - 331,85 тенге, 1 евро - 352,66, РР - 5,59, 1 фунт стерлингов Соединенного королевства - 406,45, японская йена - 2,90, 1 китайский юань - 48,12, 1 киргизский сом - 4,78, 100 узбекских сумов - 10,25 тенге, сообщается в распространенной информации Нацбанка.
Указанный официальный курс тенге к доллару США установлен по состоянию на 15:30 астанинского времени по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) 12 января.
Нефтяной рынок восстанавливается после падения в начале недели, инвесторы оценивают данные о загруженности НПЗ в Штатах и снижение курса доллара, передает «Интерфакс». Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:18 аст выросла на $0,81 (1,47%) - до $55,91 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,75 (1,45%) - до $53 за баррель.
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