Биржевой курс тенге продолжает слабеть

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 января 2017 года составил 332,02 (+0,17) тенге, По сравнению с утренней сессией 12 января (331,65/$1) нацвалюта ослабла на 1 тенге, сообщает

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По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 331,80 тенге за доллар США, максимальный - 332,35 тенге. Объем торгов по доллару составил 22 млн 300 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 56. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.





Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы инвалют к тенге на 13 января.



В частности, $США - 331,85 тенге, 1 евро - 352,66, РР - 5,59, 1 фунт стерлингов Соединенного королевства - 406,45, японская йена - 2,90, 1 китайский юань - 48,12, 1 киргизский сом - 4,78, 100 узбекских сумов - 10,25 тенге, сообщается в распространенной информации Нацбанка.

Указанный официальный курс тенге к доллару США установлен по состоянию на 15:30 астанинского времени по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) 12 января.



