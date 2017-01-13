Клубы КПЛ тратят на зарплаты более 100 миллионов евро в год
13 января 2017, 11:45
В среднем за сезон клуб казахстанской Премьер-Лиги тратит на зарплаты футболистам 8,7 миллиона евро.
УЕФА опубликовал годовой финансовый отчет за сезон-2015/16, в котором обнародовал данные о зарплатах в европейских чемпионатах, сообщает Sports.kz.
Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год в Казахстане, составляет 104 миллиона евро. В среднем за сезон клуб казахстанской Премьер-Лиги тратит на зарплаты футболистам 8,7 миллиона евро. Этот показатель — 13-й в Европе.
Для сравнения, суммарно за год английская Премьер-Лига тратит на зарплаты 2,69 миллиарда евро. Средний показатель по клубам — 134,5 миллиона евро. Также в топ-5 этого рейтинга входят чемпионаты Германии, Италии, Испании и Франции.
Отметим, что клубы КПЛ расходуют на зарплаты игрокам 78% от общего дохода. У вышеупомянутых лидеров рейтинга этот показатель составляет от 52% до 68%.
Фото: www.fckairat.com
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