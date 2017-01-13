Более 1000 иностранных перевозчиков привлечены к административной ответственности за нарушение транспортного законодательства

Комитет транспорта МИР РК подвел итоги проведенной акции «Транспортный контроль - на защите интересов отечественных перевозчиков!», которая проводилась с 15 октября по 31 декабря 2016 года, в целях пресечения проезда иностранных перевозчиков без соответствующих разрешительных документов.

Заметим, что данные разрешительные документы выдаются иностранным перевозчикам согласно международным Соглашениям. Каждая страна выделяет государству-партнеру определенное количество квот на провоз грузов по ее территории. Таким образом, перевозочные компании, не получившие такую квоту, или исчерпавшие ее, не могут перевозить грузы по территории иностранного государства.

Так, в рамках акции органами транспортного контроля проверено 19096 иностранных автотранспортных средств, выявлены и привлечены к административной ответственности 1041 перевозчиков за нарушение транспортного законодательства Республики Казахстан и норм международных соглашении, в том числе 484 по разрешительной системе. В частности 213 российских, 33 украинских, 26 турецких, 25 белорусских, 22 литовских, 9 латвийских и 156 др. перевозчиков занимались транспортировкой грузов на территорию Казахстана, не имея на это необходимых разрешений.

В целом за 12 месяцев 2016 года к административной ответственности за нарушение норм международных соглашений и транспортного законодательства Республики Казахстан привлечены 4520 иностранных перевозчиков. В том числе из общего числа нарушений 2047 перевозчиков привлечены за нарушение международных норм Соглашений, в частности за осуществление каботажных перевозок на территории Республики Казахстан выявлено 913 нарушений.