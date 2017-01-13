Гражданин Кореи организовал в Алматы секс-притон для иностранцев

Гражданин Южной Кореи в арендованном особняке организовал секс-притон для иностранцев, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





47-летний житель Южной Кореи, являющийся директором одного из ТОО, незаконную деятельность замаскировал под караоке-бар. Мужчина арендовал роскошный особняк в центре Алматы, и набрал в помощники доверительных людей. Обслуживали в этом «баре» исключительно иностранцев, плата за это, соответственно, была в иностранной валюте.





«Действовал гр. К. в устойчивой группе лиц из числа граждан Республики Казахстан, с соблюдением конспирации и мер безопасности. Роли каждого из них были четко распределены. К примеру, 45-летний гр.А., житель Алматинской области, числился в ТОО директором и заведовал материальным обеспечением персонала, решал юридические и финансовые вопросы ТОО. А 51-летний уроженец Жамбылской области – гр.А., работал в «караоке-бар» охранником. В его функции преимущественно входила охрана заведения и допуск к нему только проверенных людей. Немаловажная роль в данном преступном сообществе отведена 29-летней гражданке. Е., фактически считающейся администратором бара. По сути, она значилась там старшей по проведению так называемого кастинга и отбору персонала для оказания ими интимных услуг. Внутри заведения эту женщину, как выяснилось, принято было называть «мадам». И еще одна девушка фигурирует в этой преступной группе. Это – 20-летняя гр.И., кассир. Стоимость услуг девушек легкого поведения в этом притоне варьируется от 100 до 300 долларов», - сообщил подробности операции начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы полковник полиции Ерлан Оралбеков.





Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 309 ч.2 УК РК, расследует в Следственном Управлении ДВД города Алматы. Подданный Южной Кореи – гр. К. в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания алматинской полиции.