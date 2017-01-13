Опознаны более 70 погибших при крушении самолета Ту-154
13 января 2017, 11:57
Среди опознанных доктор Лиза, Антон Губанков и все журналисты, сообщил источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.
"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", - сказал собеседник агентства. По его словам, работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.
Среди опознанных Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ - Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).
Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. "Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", - сказали источники.
Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище.
"Предварительно 16 января, в понедельник", - сообщили ранее в ее окружении.
Фото © Артур Лебедев/ТАСС
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