Во Франции из-за шторма без электричества остались 230 тысяч домов

Для решения проблемы в течение всей ночи были задействованы около 1,2 тысячи техников.

Во Франции 230 тысяч домовладений остались без электричества, сообщает агентство Франс Пресс, передает сообщает агентство Франс Пресс, передает РИА Новости





Ранее сообщалось о проблемах со светом в 190 тысячах домов, преимущественно, на севере Франции.





По данным компании-оператора Enedis, к 5.30 пятницы (7.30 мск) электричества нет в Пикардии, Нормандии, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингии и Центральном регионе Франции.





Для решения проблемы в течение всей ночи были задействованы около 1,2 тысячи техников, отмечается в микроблоге компании в Twitter.



