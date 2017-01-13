Французский гонщик сбил «Пежо» Стефан Петерансель мотоциклиста на «Дакаре»

13 января 2017, 12:04

Ралли-рейд проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.


Французский гонщик Стефан Петерансель на автомобиле «Пежо» сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар», сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на официальной странице соревнований в Twitter, авария произошла на 83-м километре этапа. Лебу оставался с пострадавшим до прибытия помощи. Позднее у мотогонщика диагностировали перелом берцовой кости. Опасность его жизни не угрожает.

Француз из-за инцидента потерял около 12-14 минут и продолжил гонку.

Ралли-рейд проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

51-летний Петерансель рекордсмен ралли-рейда, он выигрывал «Дакар» 12 раз. Шесть из них он одержал на мотоцикле Yamaha, другие шесть на внедорожниках Mitsubishi, Mini и Peugeot.

Фото AFP


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