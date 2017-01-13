В Атырау члены организованной преступной группы привлечены к уголовной ответственности

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области рассмотрел уголовное дело в отношении организованной преступной группы.

Органами следствия троим подсудимым (У., К. и Р.) предъявлены обвинения по факту создания преступной группы и организации в Атырау притона для девушек легкого поведения, а также занятия сутенерством, вымогательством и незаконного лишения свободы человека.

Как стало известно в суде, У., зная о способе, каким потерпевшие зарабатывают деньги, с целью вымогательства у них денег (корыстных побуждений) организовал преступную группу с привлечением двух человек. Совместно с К., угрожая потерпевшим, заставлял их писать фиктивные расписки о получении долга, затем по этой расписке собирали с них деньги. Р. обеспечивал жрицам любви «покровительство» от иных лиц и сотрудников полиции, на что требовал с них дань.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, а именно создание и руководство организованной группой, участие в ней, вымогательство, совершенное преступной группой, также к ним применен дополнительный вид наказания, как конфискация принадлежащего им имущества.

У. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, два других фигуранта приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. Местом отбывания наказания У. и Р. определена колония строгого режима, К. - общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.