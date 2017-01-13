В Акмолинской области жена наркодельца натравила на полицейских собаку

Женщина пыталась помешать полицейским провести санкционированный обыск по факту хранения наркотических средств , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





10 января в п. Аршалы за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере был задержан 60-летний мужчина. В доме задержанного были обнаружены и изъяты героин, общим весом 7,8913 гр., и марихуана высушенная, общий вес которой составил 547,767 гр. По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, прекурсорами без цели сбыта), задержанный водворен в изолятор временного содержания. Согласно санкции данной статьи, за хранение наркотических средств в особо крупном размере, сельчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.





Помимо этого, за оказание сопротивления полиции, к уголовной ответственности привлечена также и 59-летняя супруга задержанного. Женщина категорически отказалась впускать в дом сотрудников полиции для проведения санкционированного обыска, выражалась нецензурной бранью в адрес полицейских, а также натравила на оперативников немецкую овчарку, спустив ее с привязи.





В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 379 ч.1 УК РК (Неповиновение представителю власти), нарушительнице грозит штраф в размере до 100 МРП либо арест на срок до 45 суток.





Полицейские напоминают гражданам, что за воспрепятствование законным действиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, грозит уголовная ответственность.





Пресс-служба ДВД Акмолинской области