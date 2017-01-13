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Новости за сегодня

Типографию, производившую миллионы фальшивых тенге, выявили в Алматы

 

12 января текущего года сотрудники службы экономических расследований ДГД по Алматинской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальшивых денежных купюр номиналом 1000, 2000, и 10 000 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на представителя Службы экономических расследований ДГД по Алматиснкой области Мырзахана Жаксылыка.

Отмечается, что в Илийском районе Алматиснкой области во время продажи фальшивых купюр была задержана 32-летняя женщина, у которой изъяли фальшивые деньги на общую сумму 1,2 млн.тенге.

При дальнейшей проверке в Алматы была установлена типография, где изготавливались фальшивые денежные средства. В ней в ходе обыска были изъяты фальшивые купюры с различными номерами на сумму 25 тыс. тенге, 28 листов формата А-4, на которых были занесены цветным принтером формы купюр номиналами 1000, 2000, 10 000 тенге, специальные бумаги, а также цветные принтеры и компьютеры.

«По итогам ряда оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного расследования общая сумма изъятых фальшивых денежных средств составила 2 525 000 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 231 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)», - отметил Ж.Мырзахан.

В этой связи Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области просит граждан, обнаруживших у себя фальшивые купюры незамедлительно сообщать в территориальные органы Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан.

13 января 2017, 12:25
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области

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