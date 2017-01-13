Глава Минздрава Австралии уволилась из-за обвинений в растрате госсредств
13 января 2017, 12:41
Во время одной из поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов.
Министр здравоохранения Австралии Сьюзан Ли подала в отставку на фоне обвинений в нецелевой трате государственных средств, сообщает телеканал АВС, передает РИА Новости.
Скандал вокруг министра разгорелся в связи с поездками Ли на фешенебельный курорт Голд-Кост, которые оплачивались из фондов, основу которых составляли деньги налогоплательщиков. Во время одной из таких поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов. Сама чиновница в свое оправдание заявила, что покупка была совершена "импульсивно".
"Австралийцы имеют право ожидать, что политики будут тратить деньги налогоплательщиков осмотрительно, всякий раз заботясь о том, что их рабочие расходы демонстрируют эффективное и этично безупречное использование общественных ресурсов", — заявил принявший отставку Ли премьер-министр Малькольм Тернбулл.
Отмечается, что отставка главы минздрава стала первой кадровой перестановкой в кабинете премьера, пришедшего к власти в сентябре 2015 года.
Фото © Flickr/ williamnyk
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