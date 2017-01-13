Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Глава Минздрава Австралии уволилась из-за обвинений в растрате госсредств

13 января 2017, 12:41

Во время одной из поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов.


Министр здравоохранения Австралии Сьюзан Ли подала в отставку на фоне обвинений в нецелевой трате государственных средств, сообщает телеканал АВС, передает РИА Новости.

Скандал вокруг министра разгорелся в связи с поездками Ли на фешенебельный курорт Голд-Кост, которые оплачивались из фондов, основу которых составляли деньги налогоплательщиков. Во время одной из таких поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов. Сама чиновница в свое оправдание заявила, что покупка была совершена "импульсивно".

"Австралийцы имеют право ожидать, что политики будут тратить деньги налогоплательщиков осмотрительно, всякий раз заботясь о том, что их рабочие расходы демонстрируют эффективное и этично безупречное использование общественных ресурсов", — заявил принявший отставку Ли премьер-министр Малькольм Тернбулл.

Отмечается, что отставка главы минздрава стала первой кадровой перестановкой в кабинете премьера, пришедшего к власти в сентябре 2015 года.

Фото © Flickr/ williamnyk

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также