Полицейские Талдыкоргана нашли ушедшую из семьи мать шестерых детей

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, без вести пропавшая 32-летняя женщина найдена в Алматы, в настоящее время ее вернули в Талдыкорган в семью , передает , передает Zakon.kz





В социальных сетях появилась информация о пожилой женщине с шестью маленькими детьми, внуками. Сообщалось, что ее родители пропали. Женщина обращалась к людям за любой помощью. Интернет-пользователи живо отреагировали на это обращение, и организовали акцию по оказанию помощи семье. Подключились полицейские и городской акимат.





«После информации в соцсетях мы встретились с бабушкой и официально зарегистрировали ее заявление об исчезновении снохи. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что 32-летняя женщина, являющаяся матерью шестерых детей, пропала в середине декабря. Номера ее телефонов оказались отключенными, но нам все же удалось ее разыскать и установить местонахождение», - сообщил сотрудник отдела розыска УВД г.Талдыкоргана Ержан Касымбеков.





Как выяснилось, женщина уехала на заработки в Алматы, где устроилась в строительную бригаду. А телефоны отключила из-за ссоры с супругом, которого она обвиняет в периодических избиениях и злоупотреблении алкоголем.





«С женщиной и ее супругом проведена профилактическая беседа. Мужчина взят на пометку участкового. Также, с учетом несовершеннолетних детей, внимание к семье заострено и со стороны сотрудников ювенальной полиции», - отметили в пресс-службе ДВД области.



