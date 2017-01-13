В американской школе начал работать "супер-герой"

В начальной школе с детьми работает аниматор, переодетый в супер-героя, — он помогает им учиться.

В США в одной из начальных школ работает специальный аниматор-психолог в костюме вымышленного супер-героя. Так называемый Человек-Позитив помогает школьникам поверить в себя и свои таланты. Об этом сообщает educationworld.com, передает Об этом сообщает educationworld.com, передает Life.ru





В начальной школе West Woods Upper Elementary School в штате Коннектикут с учениками начальных классов работает необычный психолог — мужчина, переодетый в костюм вымышленного супер-героя Mindset Man (нечто вроде "Человек-Настрой", "Человек-Позитив").





Человек-Позитив помогает детям настроиться на учёбу, подбадривает их перед началом занятий, шутит и готов в любой момент оказать им поддержку и дать совет. Основная задача этого школьного аниматора — внушить каждому ребёнку, что у него непременно всё получится.





На создание Человека-Позитива администрацию школы вдохновили труды американского профессора и психолога Кэрол Двэк, которая исследовала "мышление роста" — идею о том, что каждый человек может развить в себе абсолютно любой навык при помощи упорства и усилий.





По мнению экспертов, если развивать в детях "мышление роста", то оно позволит им добиться успехов вне зависимости от их врождённых способностей. Этот образ мышления и пытаются привить учащимся школы West Woods Upper Elementary School.





— Человек-Позитив постоянно напоминает младшеклассникам о том, что у них всё впереди, что они растут, и что правильный ход мысли сильно влияет на учебный процесс. Наш супергерой объясняет детям, что ошибаться — это нормально, и что именно трудности и ошибки приводят к прогрессу, — рассказал заместитель директора школы Майкл Вилсон.





Вилсон отметил, что школьники внимательно прислушиваются к советам Человека-Позитива и очень любят его.



