В американской школе начал работать "супер-герой"
13 января 2017, 12:43
В начальной школе с детьми работает аниматор, переодетый в супер-героя, — он помогает им учиться.
В США в одной из начальных школ работает специальный аниматор-психолог в костюме вымышленного супер-героя. Так называемый Человек-Позитив помогает школьникам поверить в себя и свои таланты. Об этом сообщает educationworld.com, передает Life.ru.
В начальной школе West Woods Upper Elementary School в штате Коннектикут с учениками начальных классов работает необычный психолог — мужчина, переодетый в костюм вымышленного супер-героя Mindset Man (нечто вроде "Человек-Настрой", "Человек-Позитив").
Человек-Позитив помогает детям настроиться на учёбу, подбадривает их перед началом занятий, шутит и готов в любой момент оказать им поддержку и дать совет. Основная задача этого школьного аниматора — внушить каждому ребёнку, что у него непременно всё получится.
На создание Человека-Позитива администрацию школы вдохновили труды американского профессора и психолога Кэрол Двэк, которая исследовала "мышление роста" — идею о том, что каждый человек может развить в себе абсолютно любой навык при помощи упорства и усилий.
По мнению экспертов, если развивать в детях "мышление роста", то оно позволит им добиться успехов вне зависимости от их врождённых способностей. Этот образ мышления и пытаются привить учащимся школы West Woods Upper Elementary School.
— Человек-Позитив постоянно напоминает младшеклассникам о том, что у них всё впереди, что они растут, и что правильный ход мысли сильно влияет на учебный процесс. Наш супергерой объясняет детям, что ошибаться — это нормально, и что именно трудности и ошибки приводят к прогрессу, — рассказал заместитель директора школы Майкл Вилсон.
Вилсон отметил, что школьники внимательно прислушиваются к советам Человека-Позитива и очень любят его.
Кадр видео: © youtube/Panorama Education
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