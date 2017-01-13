В России возбудили уголовное дело по факту смерти человека, к которому не успела скорая
13 января 2017, 12:58
Водитель иномарки перегородила проезд в одном из дворов почти на 10 минут, в результате скончался молодой человек.
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая помощь. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, передает ТАСС.
Видео: ren.tv
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказала Матафонова.
Установлены личности находившихся в легковом автомобиле. В ближайшее время они будут допрошены следователями.
"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, препятствовавших проезду автомобиля неотложки, также будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь смерти мужчины с произошедшим дорожным инцидентом и полнота и своевременность действий медицинского персонала", - добавила представитель следствия.
Проверка работы скорой помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края проводит внутреннюю проверку работы службы скорой помощи после инцидента, произошедшего 11 января в Петропавловске- Камчатском. Тогда, спешащей на вызов карете скорой помощи дорогу преградил легковой автомобиль, в итоге мужчина скончался.
"Внутреннюю проверку в службе скорой помощи ведет Министерство здравоохранения Камчатского края. Инцидент шокирующий, и я хочу сказать всем - спасибо за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются", - привела слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина его пресс-служба.
Кроме того, Владимир Илюхин поручил правительству региона подготовить свои предложения в Госдуму об ужесточении административного наказания за препятствование работе экстренных служб.
"Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад скорой помощи и других экстренных служб. В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Госдуму", - сказал Илюхин.
По данным правительства края, только в 2016 году на полуострове зафиксировано порядка 35-40 обращений от медработников в полицию с заявлениями о препятствовании граждан оказанию медицинской помощи или угрозе жизням врачей.
Реакция в соцсети
Между тем, в социальных сетях на Камчатке началась настоящая травля супружеской пары, которая была в иномарке, не уступившей дорогу скорой помощи. В группах распространяются так называемые "фотожабы" на основе фотографий мужчины и женщины, взятых с их страниц в соцсетях. На некоторых указаны и места их работы.
"Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но, в то же время, в сетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными", - заявил Илюхин.
Ранее ТАСС сообщал, что 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила спешившую на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался. Доследственную проверку по факту смерти мужчины проводит и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
Елена Верещака
Фото © РИА Новости. Павел Лисицын
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