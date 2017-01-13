В России возбудили уголовное дело по факту смерти человека, к которому не успела скорая

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая помощь. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова,

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказала Матафонова.





Установлены личности находившихся в легковом автомобиле. В ближайшее время они будут допрошены следователями.





"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, препятствовавших проезду автомобиля неотложки, также будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь смерти мужчины с произошедшим дорожным инцидентом и полнота и своевременность действий медицинского персонала", - добавила представитель следствия.





Проверка работы скорой помощи





Министерство здравоохранения Камчатского края проводит внутреннюю проверку работы службы скорой помощи после инцидента, произошедшего 11 января в Петропавловске- Камчатском. Тогда, спешащей на вызов карете скорой помощи дорогу преградил легковой автомобиль, в итоге мужчина скончался.



