В Атырауской области дядя спаивал родного племянника

Когда родственники пошли в магазин за второй бутылкой их задержали сотрудники полиции.

В Атырауской области на 40 тысяч тенге оштрафовали жителя Курмангазинского района за распитие алкоголя вместе с несовершеннолетним родственником , передает , передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу областного суда.





В сообщении отмечается, что мужчина довел до состояния опьянения 16-летнего племянника. Правонарушителя признали виновным по статье 131 КоАП РК , на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге.





В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что выпив с несовершеннолетним племянником алкоголь, они пошли в магазин за второй бутылкой, где и были задержаны сотрудниками полиции.





Постановление суда пока не вступило в законную силу.



