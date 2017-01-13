В Атырауской области дядя спаивал родного племянника
13 января 2017, 13:08
Когда родственники пошли в магазин за второй бутылкой их задержали сотрудники полиции.
В Атырауской области на 40 тысяч тенге оштрафовали жителя Курмангазинского района за распитие алкоголя вместе с несовершеннолетним родственником, передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
В сообщении отмечается, что мужчина довел до состояния опьянения 16-летнего племянника. Правонарушителя признали виновным по статье 131 КоАП РК, на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге.
В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что выпив с несовершеннолетним племянником алкоголь, они пошли в магазин за второй бутылкой, где и были задержаны сотрудниками полиции.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Фото: соцсети
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