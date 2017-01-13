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В Атырауской области дядя спаивал родного племянника

13 января 2017, 13:08

Когда родственники пошли в магазин за второй бутылкой их задержали сотрудники полиции.


В Атырауской области на 40 тысяч тенге оштрафовали жителя Курмангазинского района за распитие алкоголя вместе с несовершеннолетним родственником, передает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В сообщении отмечается, что мужчина довел до состояния опьянения 16-летнего племянника. Правонарушителя признали виновным по статье 131 КоАП РК, на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге.

В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что выпив с несовершеннолетним племянником алкоголь, они пошли в магазин за второй бутылкой, где и были задержаны сотрудниками полиции.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Фото: соцсети

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