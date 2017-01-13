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Обезьяны оплакали игрушечного сородича

13 января 2017, 13:08

Гульманы устроили похороны игрушке, которую приняли за своего сородича.


Видеозапись с животными опубликовали на YouTube-канале «Би-би-си» 11 января. За двое суток клип просмотрели более одного миллиона раз. Ролик был снят в рамках программы о жизни диких животных Spy in the Wild, передает Lenta.ru.

Гульманы — род обезьян из семейства мартышковые. Обитают в Индии, где почитаются как священное животное. Распространены также в Непале, Южном Тибете, Шри-Ланке, Бангладеш.


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