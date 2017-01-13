Чиновников протестируют на склонность к коррупции

В рамках тестирования, по словам заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимовой, будут определять, насколько чиновники привержены к ценностям госслужбы, передает корреспондент Zakon.kz





«Цель этой аттестации - это выявить наличие компетенции, а также личные характеристики служащих корпуса «Б», - сказала она на пресс-конференции в СЦК.





«В рамках этой программы тестирования есть один из разделов - это приверженность к ценностям госслужбы, то есть склонны ли госслужащие к проявлению коррупционных проявлений или нет - это один из подразделов, которые будут выявляться в рамках проведения аттестации. Также в рамках заключения они будут указаны в характеристиках», - добавила спикер.





В то же время замглавы ведомства напомнила об ответственности госслужащих.





«Каждый ответственен за себя, за себя лично. Как говорится, сын не отвечает за отца, а отец не отвечает за сына, за их действия, последствия и все прочие. Каждый госслужащий внутри себя понимает свою личную ответственность», - подчеркнула А. Шаимова.





Она напомнила, что аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» в Казахстане проведут до 1 июля 2017 года. Соответствующий Указ вчера подписал Президент РК.





Ксения Давыдова, Астана.