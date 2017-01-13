"Крышевавших" наркоторговцев оперативников осудили в Астане

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны завершено рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны





Судом установлено, что начальник отдела УБН ДВД Астаны У. и его подчиненный оперативники в 2013 году создали организованную преступную группу, которая оказывала покровительство и пособничество преступной группе в сбыте наркотических средств на территории Астаны.





Члены преступной группировки Е, У. и Ч. обеспечивали поставку героина в столицу, затем мелкими партиями продавали его.





Приговором суда начальник отдела УБН признан виновным по ст.ст. 262 ч.3, 28 ч.5 - 297 ч.4, 361 ч.4 п.1 УК РК и ему назначено 15,5 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Оперативники были осуждены на 15 лет 2 месяца с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе соответственно.





Все осужденные лишены специальных званий сотрудников полиции.





Этим же приговором участники преступной группы наркосбытчиков признаны виновными по ст. ст.262 ч.2, 297 ч.4 УК с назначением наказания в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Отбытие лишения свободы всех осужденных назначено в исправительной колонии строгого режима, ввиду совершения особо тяжкого преступления.





Приговор суда не вступил в законную силу.



