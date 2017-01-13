В Жезказгане может обрушиться аварийный дом
13 января 2017, 13:22
Трагические события с обрушением дома в Шахане могут повториться и в Жезказгане.
От трагедии, подобной Шаханской, жителей аварийного дома №33 по ул.Алашахана защищает лишь монтажная пена, которая якобы склеивает стены пятиэтажного блочного дома и небольшие подпорки. Жители просят помощи у властей. Они обращаются к сигналу бедствия SOS и через самый оперативный на сегодняшний день орган - соцсети просят донести информацию до власть имущих, передает Zakon.kz
Как пишет пользователь Facebook Берик Жагипаров, жители аварийного дома не довольны действиями местного акимата. "Ведь через пару месяцев почва прогреется, стойки уже не будут держать дом, а монтажная пена не склеит стены пятиэтажного блочного дома. Горожане не верят акиматовским специалистам, хотят, чтобы была проведена независимая экспертиза, которая определит, безопасно ли жить в этом доме дальше. Если есть риск обрушения дома, не пора ли эвакуировать людей?
Испуганные жильцы попросили нас поставить в известность руководство страны, чтобы там держали этот вопрос под контролем, как-никак, здесь идет речь о безопасности людей", - написал в ФБ неравнодушный житель Жезказгана и опубликовал фото "дома с подпорками".
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