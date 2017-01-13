Компромат на казахстанских госслужащих ищут в соцсетях

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Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на пресс-конференции в СЦК рассказала, как госслужащие соблюдают этические требования в жизни и на работе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если говорить об этике, то в течение 2016 года мы привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований 200 госслужащих», - сказала она.

По ее словам, к отдельным из них были применены меры вплоть до увольнения.

«Это вопиющий факт, который был у нас в Бурабайском районе Акмолинской области, когда в нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня были уличены в драке. К одному из них было применено увольнение, а двое из них понижены в должностях», - привела пример замглавы ведомства.

Также А. Шаимова отметила, что в части соблюдения этики госслужащими «проводится мониторинг социальных сетей на наличие каких-либо фотографий о праздновании корпоративов, непристойном поведении служащих».

«В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок», - заверила спикер.

 

Ксения Давыдова

 

13 января 2017, 13:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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