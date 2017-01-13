430-килограммовый пакистанец решил стать современным Геркулесом
13 января 2017, 13:54
По утверждению пакистанца, он не имеет никаких проблем со здоровьем, связанных с его габаритами.
Весящий 430 килограммов пакистанец Арбаб Хизер Хайат (Arbab Khizer Hayat) объявил себя самым сильным человеком в мире, а также выразил желание войти в историю как современный Геркулес, передает Lenta.ru.
25-летний мужчина рассказал, что планирует стать профессиональным рестлером и чемпионом по пауэрлифтингу. «Это лишь вопрос времени», — отметил он.
По словам Халка, как прозвали Хайата соотечественники (в честь супергероя из комиксов Marvel), он благодарен богу за свое телосложение и хотел бы весить еще больше. Для этого мужчина потребляет в день 10 тысяч килокалорий: в частности, он съедает 36 яиц на завтрак, более трех кило мяса и около пяти литров молока в день.
Рост Хайата составляет 190 сантиметров. По утверждению пакистанца, он не имеет никаких проблем со здоровьем, связанных с его габаритами.
«И я не чувствую себя некомфортно в своем весе», — подчеркнул «Геркулес».
Самым сильным человеком в мире является американец Брайан Шэу (Brian Shaw). Чемпион определяется ежегодно на международном состязании World's Strongest Man.
Самым тяжелым мужчиной в мире из ныне живущих признан житель Саудовской Аравии Халид Бин Мохсен Шаари (Khalid Bin Mohsen Shaari). Он весит 610 килограммов.
Кадр: 83 / YouTube
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